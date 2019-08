Dainik Bhaskar Aug 07, 2019, 02:46 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य कोच मिकी ऑर्थर का अनुबंध बढ़ाने करने से इनकार कर दिया है। ऑर्थर के साथ ही उनके सपोर्ट स्टाफ की भी छुट्टी कर दी गई। इनमें मुख्य तौर पर गेंदबाजी कोच अजहर महमूद और बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लॉवर शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेनर ग्रांट लुडेन का करार भी समाप्त कर दिया गया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही थी।

इस महीने की शुरुआत में पीसीबी ने कप्तान सरफराज अहमद के साथ ही पूरे कोचिंग स्टाफ को विश्व कप में प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बोर्ड अब नए चेहरों को मौका देना चाहता है। हालांकि, अब तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं।

