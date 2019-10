Dainik Bhaskar Oct 19, 2019, 12:36 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को सरफराज अहमद से टेस्ट और टी-20 टीम की कप्तानी छीन ली। उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया। सरफराज को बाहर किए जाने की घोषणा के दौरान ही पीसीबी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो टी-20 वर्ल्ड कप से एक साल पहले टूर्नामेंट के प्रचार के लिए डाला गया था। इसमें पीसीबी ने टी-20 वर्ल्ड कप को भी टैग किया था।

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पीसीबी के वीडियो को शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘‘सरफराज के टीम से बाहर होने के बाद का पल, शानदार।’’ पीसीबी ने इसके तुरंत बाद ही ट्वीट को हटा दिया। उसने क्रिकेट फैंस से माफी मांगते हुए कहा, ‘‘पीसीबी उस पोस्ट के लिए माफी मांगता है। हम स्वीकार करते हैं कि वह समय गलत था। पोस्ट टी-20 वर्ल्ड कप से ठीक से एक साल पहले प्रचार के लिए तय था। पोस्ट का समय कप्तानी की घोषणा के समय से टकरा गया, इसके लिए हम माफी मांगते हैं।’’

Here is ⁦@TheRealPCB⁩ tweet moments after Sarfaraz was sacked. Classy. (Background score courtesy my one-year old) pic.twitter.com/QuCqxQTDXJ