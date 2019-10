श्रीलंका ने 13 रन से जीता सीरीज का आखिरी टी20 मैच

पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीती

मैच के दौरान एक फैन ने खींचा क्रिकेट फैंस का दिल



खेल डेस्क. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बुधवार को लाहौर में खेला गया। मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे विराट कोहली के एक पाकिस्तानी फैन ने भारतीय लोगों का दिल जीत लिया। इस शख्स ने अपने हाथ में एक शीट पकड़ रखी थी, जिसमें उसने अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए एक खास मैसेज लिखते हुए उनके पाकिस्तान में खेलने की उम्मीद जताई। सोशल मीडिया पर इस शख्स की तस्वीर वायरल होते ही भारतीय फैंस ने उसकी तारीफ की और उसका सपना सच होने की उम्मीद जताई।

पाकिस्तान के ओकारा इलाके में रहने वाले शाहबाज शरीफ कासमी नाम के शख्स ने अपने मैसेज में लिखा था, 'विराट कोहली हमें उम्मीद है आप पाकिस्तान आएंगे और यहां क्रिकेट भी खेलेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। पाकिस्तान की ओर से ढेर सारा प्यार और ताकत।#PakVsSri #Lahore #Pakistan' बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले सात सालों से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। दोनों के बीच आखिरी सीरीज साल 2012 में हुई थी, जब पाकिस्तानी टीम भारत दौरे पर आई थी। इसके बाद से ही दोनों टीमों का सामना सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स या एशिया कप में ही होता है।

@imVkohli we are hoping you to come Pakistan and play cricket here also. We love you I am big fan of you. Lots of love ❤️ and strength from 🇵🇰 #PakVsSri #Lahore #Pakistan pic.twitter.com/ACHm00qd6p — Shahbaz Sharif Qasmi (@shahbazSSQ) October 9, 2019

पाकिस्तान दौरे पर थी श्रीलंकाई टीम

बुधवार को हुए आखिरी टी20 मैच के साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुई तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज भी खत्म हो गई। वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 2-0 से जीता, तो वहीं टी20 सीरीज में मेहमान टीम ने मेजबान का 3-0 से सफाया कर दिया।

भारतीय फैन्स ने बरसाया प्यार

Hopefully soon my friend. we would also like to see pak play in india as well😍🌹 — Matargast Zero (@MatargastLog) October 9, 2019

What a lovely gesture from our neighbour fan! God bless!! And sorry on behalf of the haters from my country. We unfortunately have haters on both sides.!#Loveoverhate — Siddarth (@SiddarthRupani) October 9, 2019

@imVkohli Jan se bhi pyara hai Sochenge,thnkxx for the love 💓 — Preety Kanwar 🇮🇳💪🇮🇳 (@pretty1604) October 10, 2019

Inshallah, hope to see that day soon — amit sharma. 🇮🇳 (@amit700029) October 9, 2019

We would love to visit Pakistan. Let the situation improve.

Love bro.. — Vishal_India (@VishalIndia8) October 9, 2019

May your dream came true .It would be nice to travel pak one day.😊 — Abhay N. Mishra (@AbhayNandanMis2) October 10, 2019

I truly appreciate and loved your lovely gesture. We don't have any problem with Pakistan and Pakistani s but we can't play cricket or any games under the survilliance of terrorism.

If you stop killing innocent people in India, we will surely go to Pakistan.



God bless you. — Anubhav Shrivastav (@anubhav_shriv) October 10, 2019