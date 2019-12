Dainik Bhaskar Dec 25, 2019, 03:05 PM IST

खेल डेस्क. क्रिकेट की बाईबल कही जाने वाली विज्डन मैग्जीन ने इस दशक की वनडे और टेस्ट टीम घोषित की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इन दोनों फॉर्मेट के लिए दशक के 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की टीमें चुनीं। खास बात ये है कि कुल मिलाकर इन चार टीमों में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स बेहद खफा हैं। ज्यादातर लोगों को यूनिस खान के नहीं चुने जाने पर सख्त ऐतराज है। कुछ का कहना है कि यह पूरी तरह नाइंसाफी है।

विज्डन ने साफ कर दिया है कि दोनों ही टीमें क्रिकेट विशेषज्ञों द्वारा चुनी गईं हैं और इसमें प्रदर्शन ही एकमात्र आधार है। लेकिन, पाकिस्तानी फैन्स इस सफाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया और खासतौर पर ट्विटर के जरिए जाहिर की।

क्या 10 हजार टेस्ट रन काफी नहीं?

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज यूनिस खान ने 118 टेस्ट में 52.5 की औसत से कुल 10099 रन बनाए। इनमें 34 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। अब पाकिस्तानी फैन्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या टेस्ट क्रिकेट में इस शानदार औसत से 10 हजार रन बनाने के बाद भी यूनिस विजडन की दशक की टेस्ट टीम में स्थान के हकदार नहीं थे। वैसे नाराजगी लेग स्पिनर यासिर शाह को जगह न मिलने पर भी है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लिए हैं।

Younis Khan should have been automatic choice for the XI by the panel. It only confirms that as a cricketer he was one of the most underrated Cricketers to have played in the last 20-30 years. His contribution to cricket in general and Pakistan in particular has been immense!!