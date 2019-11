Dainik Bhaskar Nov 23, 2019, 01:28 PM IST

खेल डेस्क. कथित तौर पर 16 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह की आयु को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने तीन साल पहले भी एक आर्टिकल में उन्हें 16 साल का बताया था। अब भी यानी 2019 में नसीम को 16 साल का ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध खेल पत्रकार साज सादिक ने पिछले साल एक ट्वीट में नसीम को 17 साल का बताया था। इस लिहाज से भी देखें तो नसीम की उम्र एक साल घट गई। भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने नसीम शाह की उम्र को लेकर तंज कसा है।

झूठ बोल रहा है पाकिस्तान

तीन साल पहले पाकिस्तान में क्रिकेट पर एक रियलिटी टीवी शो आयोजित किया गया था। वेस्ट इंडीज के पूर्व महान तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स, साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स, ऑस्ट्रेलिया के डेमियन मार्टिन और न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डैनी मॉरिसन पाकिस्तान आए थे। 7 अक्टूबर 2016 को ‘द डॉन’ अखबार में इसकी खबर प्रकाशित हुई। रॉबर्ट्स ने अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था, “16 साल के नसीम मुझे बहुत पसंद है। कम उम्र में भी उसके पास गजब की रफ्तार है। मेरे पास इस लड़के (नसीम) के साथ काम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। इसका अफसोस रहेगा।

