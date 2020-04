दैनिक भास्कर Apr 10, 2020, 11:36 AM IST

कराची. दुनियाभर के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले चुके कोरोनावायरस (कोविड-19) के कारण पाकिस्तान का हाल भी खराब है। यहां लोग बेरोजगार होकर घरों में कैद हैं। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने गुरुवार को 500 परिवारों को राशन बांटा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई बार चेहरे से मास्क हटाया था। साथ ही राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिसने सोशल डिस्टेंस का नियम भी तोड़ दिया। इसका वीडियो वायरल होने पर यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा कि यह तो मूर्खता की हद हो गई।

वायरल वीडियो में अफरीदी ने कहा, ‘‘इस नेक काम को लेकर मैं परेशान था कि कैसे कर पाऊंगा। लोगों का सही तरीके से इकट्ठा कर पाऊंगा कि नहीं... लेकिन पुलिस प्रशासन का शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उन्होंने सबकुछ ठीक ढंग से करने में मदद की। इस दौरान भीड़ सोशल डिस्टेंस को फॉलो करती दिख रही है।’’ हालांकि, वीडियो के अंत में लोगों को सोशल डिस्टेंस नियम तोड़ते और बगैर मास्क के भी देखा जा सकता है।

The ration jalsas beat the entire purpose of social and physical distancing amid coronavirus. This is Chitral and people are gathered in large numbers to first listen to Shahid Afridi's speech then collect ration bags. All this when section 144 is imposed. End this stupidity. pic.twitter.com/V3Ai5dOkZl