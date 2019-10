Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 05:17 PM IST

कराची. श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में 3-0 से सफाए के बाद पाकिस्तान टीम फैन्स से डरी हुई है। प्लेयर्स ने फैसला किया है कि प्रशंसकों का गुस्सा शांत होने तक वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएंगे। श्रीलंका के 10 प्रमुख खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद श्रीलंकाई बोर्ड ने दूसरे दर्जे की टीम दौरे पर भेजी। यह टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-0 से हारी, लेकिन टी-20 सीरीज में उसने सभी तीन मैच एकतरफा तरीके से जीते। इस फजीहत के बाद पाकिस्तान के फैन्स बेहद गुस्से में हैं।

फैन्स का हंगामा

इस सीरीज का आखिरी मैच बुधवार 9 अक्टूबर को खेला गया था। श्रीलंका ने 148 के छोटे लक्ष्य का भी दिलचस्प अंदाज में बचाव किया और मेजबानों को 13 रन से हरा दिया। फैन्स ने स्टेडियम में ही काफी हंगामा किया था। इसके बाद सड़कों पर खिलाड़ियों के पोस्टर जलाए। कुछ होर्डिंग्स भी उखाड़ दिए। पंजाब प्रांत की विधानसभा में तो कप्तान सरफराज अहमद को हटाने के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी पेश किया गया। हार पर सफाई देने हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिस्बाह उल हक के साथ कप्तान सरफराज आए। लेकिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकारों से ही उलझ गए।

A fan not happy with Sarfaraz Ahmed after the 3-0 loss to Sri Lanka #PAKvSL #Cricket pic.twitter.com/S6Biri8z4f