पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अब तक टीम के लिए स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाया है। ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी जर्सी पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का लोगो लगाकर खेलेंगे। पूर्व कप्तान अफरीदी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी।

उन्होंने लिखा कि हमें खुशी है कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का लोगो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की किट पर होगा, क्योंकि हम पीसीबी के चैरिटी साझेदार हैं। लगातार समर्थन के लिए वसीम खान और पीसीबी को धन्यवाद। दौरे के लिए हमारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं।

We’re delighted that the @SAFoundationN logo will be featured on the Pakistan playing kits, since we are charity partners to @TheRealPCB. Thanking #WasimKhan & the PCB for their continued support & wishing our boys all the very best with the tour #HopeNotOuthttps://t.co/v8fvodh0iN