इंडियन फैन के कहने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की सचिन की तारीफ, कही ऐसी बात कि जीत लिया करोड़ों लोगों का दिल

स्पोर्ट्स डेस्क. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर की गिनती यूं ही दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में नहीं होती है। उन्हों ने ना केवल अपनी बैटिंग से ही लोगों को दीवाना बनाया है, बल्कि अपने शालीन स्वभाव की वजह से भी दुनियाभर में करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं। दोस्ताना व्यवहार और सबकी मदद करने की वजह से विरोधी देशों के र्स भी उनकी तारीफ करने से नहीं कतराते। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने सचिन की तारीफ में ऐसा कुछ कहा है जिसे जानकर हर भारतीय क्रिकेट फैन को अच्छा लग रहा है।

सचिन को बताया सर्वश्रेष्ठ इंसान...

- पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन अहमद शहजाद हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने फैंस के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान प्रवाकार मुखी नाम के एक इंडियन फैन ने उनसे सचिन के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा।

- प्रवाकर को जवाब देते हुए शहजाद ने सचिन के बारे में बताते हुए लिखा, 'सर्वकालिक महान बल्लेबाज, सर्वकालिक आदर्श शख्सियत, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं।'

- सवाल-जवाब के दौरान जीनिया नाम से अकाउंट चलाने वाले एक यूजर ने जब अहमद से पूछा कि 'आपको नापसंद करने वाले लोगों से मुझे नफरत है, उनके साथ क्या करना चाहिए?' तो इसका जवाब देते हुए अहमद ने कहा, 'उनसे नफरत ना करें, वे लोग प्रेरणा देते हैं, जो आगे समर्थक बन जाएंगे।'

- बता दें कि के जैसा दिखने की वजह से अक्सर अहमद शहजाद की तुलना उनसे होती है। शहजाद के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अबतक 13 टेस्ट मैचों में 40.91 के एवरेज से 982 रन बनाए हैं। वहीं वनडे करियर में 81 मैचों में 32.56 के एवरेज से 2605 रन बनाए हैं। जबकि टी20 करियर में 57 मैचों में 26.43 के एवरेज से 1454 रन बनाए हैं।



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Best ever batsman <br>Best ever role model <br>Bestest human <br>Treats everybody the same. <a href="https://twitter.com/sachin_rt?ref_src=twsrc%5Etfw">@sachin_rt</a> <a href="https://t.co/bYGcowxIqS">https://t.co/bYGcowxIqS</a></p>— Ahmad Shahzad 🇵🇰 (@iamAhmadshahzad) <a href="https://twitter.com/iamAhmadshahzad/status/1116411823966711813?ref_src=twsrc%5Etfw">11 April 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>