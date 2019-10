Dainik Bhaskar Oct 12, 2019, 07:17 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व कप्तान आमिर सोहेल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस को ज्यादा तवज्जो दिए जाने पर सवाल उठाए। सोहेल के मुताबिक, यह समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी टीम क्रिकेट पर फोकस कर रही है या ओलिंपिक और रेसलिंग की। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साज सादिक ने आमिर का यह बयान ट्विटर पर शेयर किया है। बता दें कि मिस्बाह उल हक ने जब से हेड कोच और चीफ सिलेक्टर की दोहरी जिम्मेदारी संभाली है तब से प्लेयर्स की फिटनेस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है।

क्रिकेट की स्किल्स जरूरी

आमिर ने साफ कहा कि क्रिकेट की बारीकियों पर फोकस के बजाए पाकिस्तान टीम को फिटनेस के जाल में फंसा दिया गया है। उनका मानना है कि ज्यादा फिटनेस प्रोग्राम्स का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ रहा है। हालांकि, सोहेल का यह बयान हैरान करने वाला है। विश्व कप 2019 के दौरान इन्हीं आमिर सोहेल ने कप्तान सरफराज अहमद और बाकी खिलाड़ियों को ओवरवेट और फिटनेस के मामले में आलसी करार दिया था। श्रीलंका से टी20 सीरीज में हार के बाद सोहेल ही नहीं कई पूर्व खिलाड़ी सरफराज और मिस्बाह पर सवाल उठा रहे हैं।

Aamir Sohail "in Pakistan cricket these days we are concentrating more on fitness and it appears that we are preparing our players less for cricket and more for the Olympics or WWE Wrestling" #Cricket