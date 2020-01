रउफ मेलबर्न स्टार्स की टीम से खेलते हैं, तीन मैच में 10 विकेट लिए

रउफ की गेंदबाजी की तुलना मार्क वॉ ने जसप्रीत बुमराह से की थी

Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 02:07 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बीबीएल (बिग बैश लीग) टूर्नामेंट में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रउफ अपने 'गला काट' सेलिब्रेशन की वजह से विवादों में आ गए हैं। वे यहां मेलबर्न स्टार्स टीम की ओर से खेल रहे हैं। रउफ हर बार विकेट लेने के बाद गला रेतने का एक्शन करते हैं। जिसे लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। खुद बीबीएल के ट्विटर हैंडल ने बुधवार को उनके जश्न का वीडियो शेयर करते हुए इसे क्रूर और असभ्य बताया।

गुरुवार को 'सिडनी थंडर' टीम के खिलाफ हुए मैच में रउफ ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। इस दौरान हर विकेट लेने के बाद ना केवल उन्होंने अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन किया साथ ही बल्लेबाज के खिलाफ आक्रामक शारीरिक भाषा भी दिखाई। वे अबतक टूर्नामेंट के तीन मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं और उनकी टीम शुरुआती 5 में से 4 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल सबसे ऊपर है।

This stump cam footage is BRUTAL! 💥 #BBL09 pic.twitter.com/0LzeLrqYTa — KFC Big Bash League (@BBL) January 2, 2020

जश्न को लेकर हो रही आलोचना

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व रग्बी लीग फुटबॉलर डेरेल ब्रोमैन ने भी एक ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी के भड़काऊ सेलिब्रेशन की आलोचना की। उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि हर बार विकेट लेने के बाद हारिस रउफ को गला काट सेलिब्रेशन की जरूरत है। बेशक वे एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन विकेट लेने के बाद उनकी हरकत ठीक नहीं है। कौन मेरी बात से सहमत है?'

Not sure we need the throat cutting gesture from Harris Rauf everytime he takes a wicket. Clearly a very good bowler but the post wicket antics are over the top. Who’s with me? — Darryl Brohman (@therealbigmarn) January 2, 2020

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी किया विरोध

एक पाकिस्तानी यूजर ने हारिस की आलोचना करते हुए लिखा कि, 'क्रिकेट मैदान पर गला काट सेलिब्रेशन की कोई जगह नहीं है।' एक भारतीय यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन क्या वे चिकन का कारोबार भी करते हैं, ये उसी तरह का सेलिब्रेशन है'। एक यूजर ने इसे ISIS की तरह गला काटना बताया। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने 'मेलबर्न स्टार्स' को लिखा, 'आपको हरिस रउफ से बात करना चाहिए। उनके सेलिब्रेशन का तरीका बिल्कुल गलत है, आप कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे इस तरह के व्यवहार का अनुसरण करें।'

मार्लोन सैमुअल्स ने भी ऐसा किया था

विश्व कप 2015 के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए मैच में इसी तरह का इशारा करने पर वेस्टइंडीज के मार्लोन सैमुअल्स अपने खिलाफ कार्रवाई से बाल-बाल बच गए थे। मैच रेफरी से अनौपचारिक बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था।

