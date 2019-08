Dainik Bhaskar Aug 02, 2019, 07:33 PM IST

गुजरांवाला. आखिरकार शुरुआती ना-नुकुर के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने अपनी शादी की बात को कन्फर्म कर दिया। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि वे 20 अगस्त को सामिया नाम की एक भारतीय लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। ये शादी दुबई के एक होटल में होगी, जिसमें परिवार के कुछ लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। इससे पहले मंगलवार को जब उनकी शादी को लेकर खबरें आईं थीं तो उन्होंने एक ट्वीट करते हुए उन खबरों को गलत बताया था।

डिनर पार्टी में हुई थी मुलाकात

वायरल हुई फोटोज हैं गलत

दो-तीन महीने बाद देंगे वलिमा

सोशल मीडिया पर हसन अली की मंगेतर बताकर वायरल हो रहे फोटोज, जिन्हें अली ने गलत बताया है...

#HassanAli is set to tie the knot with an Indian Girl Shamia Arzoo on August 20, Ek Or Indian Bhabi any wali hai...😂😉 pic.twitter.com/DFxQulRTeu