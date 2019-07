#MeToo के आरोपों से घिरे पाकिस्तानी बल्लेबाज इमाम-उल-हक

कई लड़कियों के साथ संबंध रखने और फुसलाने का लगा आरोप

चार लड़कियों के साथ बातचीत के स्क्रीनशॉट्स हुए वायरल

खेल डेस्क. पाकिस्तानी टीम के ओपनर और पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक के भतीजे इमाम-उल-हक पर कई लड़कियों के साथ संबंध रखते हुए उन्हें धोखा देने का आरोप लगा है। उन पर ये आरोप अमन नाम से ट्विटर हैंडल चलाने वाले एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लगाए हैं। उसके लगाए आरोपों के मुताबिक इमाम-उल-हक एक ही वक्त पर करीब 7-8 लड़कियों को डेट करते हुए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी आरोपों को सही साबित करने के लिए सबूत के तौर पर उसने कुछ लड़कियों के साथ हुई इमाम की वॉट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए और इसके साथ #MeToo भी लिखा। इसके साथ ही उसने ये भी लिखा कि उसके पास और भी कई स्क्रीनशॉट्स, वीडियो और फोटोज हैं, जिन्हें वो पीड़ितों की सहमति मिलने के बाद जरूर शेयर करेगा।

लड़कियों से बातचीत का पहला स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उस यूजर ने लिखा, 'तो साफ तौर पर श्रीमान इमाम-उल-हक 7 से 8 (जो कि हमें पता है) लड़कियों को घुमा रहे थे और बहलाते-फुसलाते हुए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। वो हर वक्त उन्हें बताते रहते कि वे कितने अकेले हैं। पहली लड़की से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट्स साथ में हैं।' दूसरी लड़की के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'ये सब एक ही वक्त पर हुआ था। पिछले छह महीनों में।' वहीं चौथा स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उसने लिखा, 'हम उसकी पहचान नहीं जानते, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पर उन लड़कियों में से किसी एक से संपर्क किया था।'

क्या है उन चैट्स में?

पहली लड़की के साथ हुई बातचीत के लीक हुए स्क्रीनशॉट्स में इमाम कहते हैं कि वो उससे शादी नहीं कर सकते, लेकिन उससे प्यार करते हैं। इमाम लड़की को अपने पास आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। आगे बहस के बाद लड़की इमाम को सेक्स एडिक्ट बताते हुए लड़कियों को बहलाने-फुसलाने का आरोप लगाती है।

दूसरी लड़की के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट्स में लड़की किसी बात को लेकर इमाम से सच बोलने का कहती है। बदले में इमाम अपनी मां की कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो एक लड़की को मीडिया गर्ल बताते हुए उस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हैं।

तीसरी लड़की के साथ बातचीत वाले स्क्रीनशॉट्स में इमाम लड़की से सेक्सी फोटोज भेजने के लिए कहते हैं। चौथी लड़की वाले स्क्रीन शॉट्स में एक लड़की दूसरी लड़की को इमाम की सच्चाई बताते हुए उससे दूर रहने की सलाह देती है। वो इमाम को धोखेबाज और लुटेरा बताती है।

पाकिस्तानी टीम के ओपनर हैं इमाम

23 साल के इमाम पाकिस्तानी टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं और अपने देश की ओर से 10 टेस्ट, 36 वनडे और 1 टी20 मैच खेल चुके हैं। हाल ही में खत्म हुए विश्व कप 2019 में उन्होंने 8 मैचों में 305 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्द्धशतक भी लगाया था। वनडे फॉर्मेट में उनका औसत 54.58 है।





