Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 12:59 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिस्बाह उल हक पर सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार नईम उल हक ने कहा है कि मिस्बाह उल हक को फौरन इन दोनों पदों से हटाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम पहले टी20 सीरीज 2-0 से हारी। इसके बाद ब्रिसबेन में हुए पहले टेस्ट में भी उसे करारी शिकस्त मिली। अब एडिलेड में भी वो मुश्किल में है।

प्रधानमंत्री के दोस्त भी हैं नईम

मिस्बाह को हेड कोच और चीफ सिलेक्टर की दोहरी जिम्मेदारियों से हटाने की मांग करने वाले नईम उल हक प्रधानमंत्री इमरान के करीबी दोस्त और विशेष सलाहकार हैं। ब्रिसबेन टेस्ट में हार के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में मिस्बाह को नाकाम कोच और सिलेक्टर बताया था। अब दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की हालत खराब है। नईम ने एक ट्वीट में कहा, “ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम का बेहद खराब प्रदर्शन जारी है। चीफ सिलेक्टर और हेड कोच को फौरन हटाया जाना चाहिए। इस टीम से अच्छे प्रदर्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती।

Terrible continuous performance by our team in Australia needs a change of the coach / chief selector. There is is not even a slight hope for a decent performance.