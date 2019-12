Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 04:03 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर खाड़ी देशों के अमीरों को संरक्षित पक्षी होऊबारा बस्टर्ड के शिकार की मंजूरी दे दी। इमरान सरकार को इन बेजुबान मेहमान परिंदों की एवज में करीब दो करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। किसी पाकिस्तानी को इस विलुप्तप्राय पंछी के शिकार की इजाजत नहीं है। इस बार बहरीन के शाही परिवार के 7 सदस्यों को 100-100 पक्षियों के शिकार की मंजूरी दी गई है। पूर्ववर्ती सरकारें भी खाड़ी के अन्य देशों के शाही परिवारों को सोहन चिरैया के शिकार की इजाजत देती रही हैं। विदेश मंत्रालय ने तीन राज्य सरकारों को शाही मेहमानों की खिदमत के विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इमरान जब विपक्ष में थे तब उन्होंने इन पक्षियों के शिकार की मंजूरी देने को राष्ट्रीय शर्म करार दिया था।

तीन राज्यों में शिकार की मंजूरी

इमरान सरकार ने शाही मेहमानों को तीन राज्यों में शिकार के लिए विशेष परमिट जारी किए हैं। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत की राज्य सरकारों को विदेश मंत्रालय ने विशेष दिशा निर्देश दिए। इनमें शाही परिवार के सदस्यों को तमाम सुख सुविधाएं देने को कहा गया है। ‘द डॉन’ और ‘जीएनएन टीवी नेटवर्क’ ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान में होऊबारा बस्टर्ड को तलोरा कहा जाता है। इसे स्थानीय लोग नायाब परिंदा भी कहते हैं। यह सिर्फ सर्दियों में दूसरे देशों से पाकिस्तान प्रवासी पक्षी के तौर पर आता है।

