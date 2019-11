Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 01:00 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह पहला विकेट हासिल नहीं कर सके। उन्होंने डेविड वॉर्नर को विकेट के पीछे कैच तो कराया लेकिन यह नो बॉल थी। रिप्ले में साफ दिखा कि नसीम का पैर क्रीज से काफी बाहर था। इस युवा तेज गेंदबाज का यह सातवां ओवर था। इसमें उन्होंने तीन नो बॉल फेंकी। हालांकि, हैरानी की बात है कि तीनों को फील्ड अंपायर नोटिस नहीं कर पाए। गुरुवार को टेस्ट के पहले दिन मोहम्मद रिजवान नो बॉल पर ही आउट करार दिए गए थे। इस पर विवाद भी हुआ।

बदकिस्मत रहे नसीम

डेविड वॉर्नर 92 गेंद पर 56 रन बना चुके थे। नसीम सातवां ओवर लेकर सामने थे। इसकी आखिरी गेंद पर वॉर्नर ने फ्लैश शॉट खेला। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के दस्तानों में समा गई। वॉर्नर को अंपायर ने नो बॉल चेक के लिए रोका। रिप्ले में साफ दिखा कि नसीम का पैर बॉलिंग क्रीज के काफी बाहर था। वॉर्नर बच गए। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाते हुए शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया के चैनल 7 के मुताबिक, नसीम ने सातवें ओवर में कुल तीन नो बॉल फेंकीं। लेकिन, मैदानी अंपायर इन्हें नहीं देख सके।

Where Patrick Cummins got the benefit of the doubt yesterday, Naseem Shah made things easy for the 3rd umpire today. By overstepping, the teenager missed claiming David Warner as his first Test wicket. How costly will this prove for Pakistan? Find out - LIVE and FREE on Seven pic.twitter.com/CgkInCfktG