फवाद आलम 2009 के बाद अब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए लेकिन पहले मैच के 11 में नहीं

सोशल मीडिया ने मिस्बाह पर तंज कसे, ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह फ्लॉप रहे हारिस सोहेल को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली

Dainik Bhaskar Dec 11, 2019, 04:18 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज पहला मुकाबला बुधवार को रावलपिंडी में शुरू हुआ। 10 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई। संयोग ये है कि 10 साल बाद ही फवाद आलम को पाकिस्तान टीम में जगह मिली। हालांकि, इसके बाद भी वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सके। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स फवाद को अंतिम 11 में जगह न मिलने से बेहद खफा हैं। कुछ ने तो साफ तौर पर मिस्बाह उल हक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह फ्लॉप रहे और वहां दूसरे टेस्ट में बाहर किए गए हारिस सोहेल को 11 में खिलाया गया। यहां हम आपको फवाद के साथ हुई नाइंसाफी पर फैन्स के कुछ रिएक्शन दे रहे हैं।

मिस्बाह, मिस्बाह और सिर्फ मिस्बाह

फवाद को पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह न मिलने पर एक यूजर ने कहा- पीसीबी में उच्च पद पर कोई तो ऐसा है जो फवाद से नफरत करता है। इसके अलावा तो उन्हें बाहर रखने की कोई वजह नहीं हो सकती। एक अन्य यूजर के मुताबिक- श्रीलंका के लिए तो यह अच्छा ही है कि फवाद को 11 से बाहर रखा गया। शोएब अली शोबी का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिस्बाह उल हक पर तंज गौर करने लायक है। उन्होंने कहा- मेरे सूत्रों के मुताबिक, हेड कोच मिस्बाह चीफ सिलेक्टर मिस्बाह के फवाद को टीम में शामिल करने के फैसले से नाखुश हैं। हेड कोच मिस्बाह ने बैटिंग कोच मिस्बाह से कहा कि वो फवाद को 11 में जगह न दें। अली नामक यूजर ने कहा- हारिस सोहेल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यह कहते हुए बाहर किया गया कि वो फॉर्म में नहीं हैं। लगता है अब वो बिना खेले फॉर्म में आ गए हैं।

Played Yasir Shah on fast Australian decks which are suited for pacers and dropped him on asian spin-friendly pitch. Selected Fawad Alam due to pathetic form of Haris Sohail just to keep him out of the team and continue with that failure again. What a demon r u Misbah? #PAKvSL — Dr. Waqas Alam (@Dr1Vicky) December 11, 2019

I feel pity for this man Fawad Alam.. He is continuously ignored inspite of scoring 12000 first class runs and 34 centuries,While some useless players are selected as specialist batsman..@iamfawadalam25

😭😭😭😭😭😭😭#PAKvsSL pic.twitter.com/0e4sjhxCMV — Toqeer Maryami (@MaryamiToqeer) December 11, 2019

Angelo Mathews and Fawad Alam made test debut’s in the same test series. Mathews has played 82 tests for Srilanka & Fawad Alam has played only 2 matches for Pakistan. — Nadir Daman (@nadirdaman) December 11, 2019

According to some sources Head Coach Misbah is not happy with the decision of Chief Selector Misbah to select Fawad Alam, so the Head Coach Misbah in consultation with Batting Coach Misbah has decided to bench Fawad Alam for First Test match at Pindi.#PAKvsSL pic.twitter.com/EQV2FfJAij — اچھا وقت ❤ (@Happy__Soul_) December 11, 2019

Fawad Alam ne probably PCB me se kisi se paisay liye aur phir wapis nahi kiyay.

There is no other explanation. — Khurram (@RotiKholDeyo) December 11, 2019

About 10 years ago Amir got caught spot fixing and Fawad Alam played his last Test match.



Which one has Pakistan treated better, which one have you loved more and how do you feel now that one has abandoned his country while the other has never given up on you? — Dennis Perth Pindi (@DennisCricket_) December 8, 2019