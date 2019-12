Dainik Bhaskar Dec 14, 2019, 03:05 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अफरीदी अब तक अंतरराष्ट्रीय और लीग क्रिकेट में कुल मिलाकर 100 बार शून्य पर आउट हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हों जीरो पर आउट होने का शतक पूरा कर लिया है। फिलहाल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) खेल रहा यह पूर्व ऑलराउंडर शुक्रवार को राजशाही रॉयल्स के खिलाफ खाता नहीं खोल सका और इस तरह एक अनचाहा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया।

इंटरनेशनल क्रिकेट में 44 बार 0 पर आउट

पाकिस्तान के अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में अफरीदी के इस रिकॉर्ड पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसके मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट में अफरीदी कुल 44 बार बिना खाता खोले आउट हुए। लाला के नाम से मशहूर शाहिद वनडे क्रिकेट में 30, टेस्ट क्रिकेट में 6 और टी20 में 8 बार स्कोरर को परेशान किए बिना पवैलियन लौटे। बाकी जो 56 बार वो शून्य पर आउट हुए वो मैच फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 लीग मैच थे। वनडे क्रिकेट में शून्य पर सबसे ज्यादा आउट होने वाले बल्लेबाज श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या हैं। वो 34 बार इस फजीहत का शिकार हुए। अफरीदी और जयसूर्या दोनों ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

Legendary all-rounder Shahid Afridi sets embarrassing record, completed a century of ducks.

Dismissed for a duck 44 times in int cricket. With 30 ducks in ODIs, 06 times in Test, 08 times in T20Is. The other 56 ducks came from First-Class, List A and T20 cricket around the world. pic.twitter.com/NpEjUgUnUt