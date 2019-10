Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 11:27 AM IST

खेल डेस्क. हाल ही में पाकिस्तान में खेली गई टी20 सीरीज में श्रीलंका ने मेजबान टीम का 3-0 से सफाया कर दिया था। इसके बाद से ही टीम के कप्तान सरफराज अहमद फैंस के निशाने पर आ गए हैं और उनकी जमकर आलोचना हो रही है। गुस्साए फैंस उनसे कप्तानी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी फैन सरफराज के कट-आउट पर गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो बुधवार को दोनों टीमों के बीच हुए सीरीज के आखिरी टी20 मैच के बाद का है। उस गुस्साए फैन ने सरफराज का कट-आउट तोड़ डाला।

वायरल वीडियो में टीम की हार से नाराज फैन सरफराज के कट-आउट पर मुक्के बरसाते और लात मारते नजर आ रहा है। वो उसे तोड़कर ही दम लेता है। किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार साज सादिक ने भी शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'श्रीलंका के हाथों 3-0 से मिली हार के बाद एक फैन सरफराज खान से खुश नहीं है।'

A fan not happy with Sarfaraz Ahmed after the 3-0 loss to Sri Lanka #PAKvSL #Cricket pic.twitter.com/S6Biri8z4f

पंजाब विधानसभा में सरफराज के खिलाफ प्रस्ताव

इसके बाद किए अपने एक अन्य ट्वीट में सादिक ने बताया कि 3-0 से टीम की हार के बाद पंजाब विधानसभा में सरफराज को कप्तानी से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। जिसमें कहा गया है पंजाब विधानसभा श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में पाकिस्तान के सफाए पर 'गहरे अफसोस और गुस्से' का इजहार करती है। टी-20 की नंबर वन टीम (पाकिस्तान) अपने से कहीं कम रैंकिंग वाली टीम से हार गई। इस शिकस्त के कारण पाकिस्तानी कौम में बेहद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक सरफराज अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे, वे पाकिस्तान का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें क्रिकेट टीम के कप्तान पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए।

A resolution has been submitted in Punjab Assembly to remove Sarfaraz Ahmed as captain after the 3-0 loss to S Lanka. The resolution stated Sarfaraz failed to perform his responsibility & isn't capable of leading Pakistan & he should be immediately removed from captaincy #PAKvSL