Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 05:32 PM IST

खेल डेस्क. शाहिद अफरीदी ने 22 दिसंबर का वो ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से चीन के उईगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों का मामला उठाने को कहा था। माना जा रहा है कि शाहिद ने सेना और सरकार के दबाव में ट्वीट हटाया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सरकार चीन की नाराजगी से डरती है। इमरान खुद कभी इस मसले पर नहीं बोलते। अफरीदी ने उईगर मुस्लिमों वाले ट्वीट में इमरान और चीनी दूतावास को टैग किया था। बहरहाल, पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज जरूर किया। एक ट्वीट में लिखा- मोदी का वक्त खत्म होता जा रहा है। उनकी हिंदू विचारधारा का भारत में ही विरोध होने लगा है।

ट्वीट डिलीट क्यों किया?

पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने शाहिद के 22 दिसंबर को उईगर मुस्लिमों पर किए ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। साथ ही सवाल किया कि शाहिद को यह ट्वीट डिलीट करने के लिए किसने मजबूर किया। अफरीदी ने उस ट्वीट में प्रधानमंत्री इमरान के साथ ही चीनी दूतावास को भी टैग किया था। माना जा रहा है कि चीन की नाराजगी के डर से सेना और सरकार ने इस पूर्व ऑलराउंडर को ट्वीट डिलीट करने के लिए मजबूर किया।

Wonder who forced Shahid Afridi to delete his tweet condemning atrocities against Uighur Muslims by China? pic.twitter.com/z1P5DTZsxi