Dainik Bhaskar Feb 15, 2020, 12:07 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी पांचवी बार पिता बने। शुक्रवार को अफरीदी ने अपनी पांचवी बिटिया के साथ तस्वीर शेयर की। इंस्टाग्राम पर शेयर इस तस्वीर के साथ कैप्शन में अफरीदी ने खुदा का शुक्रिया भी अदा किया। शाहिद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि, वो आईपीएल छोड़कर दुनिया की बाकी टी20 लीग में मैदान पर नजर आते रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 20 फरवरी से शुरू होने जा रही है। अफरीदी के बारे में फिलहाल, ये साफ नहीं है कि वो इस लीग में खेलेंगे या नहीं।

खुद दी जानकारी

पाकिस्तान का यह पूर्व ऑलराउंडर कुछ वक्त से मैदान से दूर है। शुक्रवार को इंस्टाग्राम पोस्ट में शाहिद अपनी पांचवी बिटिया को गोद में लिए नजर आए। साथ में चार बड़ी बेटियां भी नजर आ रहीं हैं। कैप्शन में शाहिद ने लिखा, “ऊपर वाले की अनंत कृपा और आर्शीवाद है। मेरे यहां पहले ही चार बेटियां थीं। अब पांचवी बिटिया ने भी हमारी जिंदगी में कदम रखा है। मैं अपने सभी दोस्तों और चाहने वालों के साथ यह सुखद समाचार साझा कर रहा हूं।

The Almighty’s infinite blessings & mercy are upon me...already having been granted 4 wonderful daughters I have now been blessed with a 5th, Alhamdulillah. Sharing this good news with my well-wishers... #FourbecomeFive pic.twitter.com/Yb4ikjghGC