दैनिक भास्कर Jun 13, 2020, 02:24 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अफरीदी ने शनिवार को खुद यह जानकारी दी। इस पूर्व ऑलराउंडर ने ट्वीट में कहा- मैं गुरुवार से बीमार महसूस कर रहा हूं। शरीर में काफी दर्द है। मैंने टेस्ट कराया और बदकिस्मती से मैं पॉजिटिव हूं। जल्द सेहतमंद होने के लिए दुआओं की जरूरत हैं।

अफरीदी ने 27 टेस्ट में 1716, 398 वनडे में 8064 और 99 टी-20 में 1416 रन बनाए हैं। आईपीएल में अफरीदी ने सिर्फ 10 ही मैच खेले हैं, जिसमें 81 रन बनाए थे।

I’ve been feeling unwell since Thursday; my body had been aching badly. I’ve been tested and unfortunately I’m covid positive. Need prayers for a speedy recovery, InshaAllah #COVID19 #pandemic #hopenotout #staysafe #stayhome