Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 12:46 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे बता रहे हैं कि किस तरह बेटी के भारतीय टीवी सीरियल देखने की वजह से उन्होंने अपने घर का टीवी तोड़ दिया था। अफरीदी के मुताबिक उस वक्त उनकी बेटी सीरियल में चल रहे 'आरती' के सीन को देख उसकी नकल कर रही थी, इसी बात से नाराज होकर उन्होंने टीवी तोड़ दिया था। इस वीडियो को लेकर भारतीय यूजर्स अपनी नाराजगी जता रहे हैं और वे इसे हिंदू रीति-रिवाजों का मजाक बता रहे हैं।

अफरीदी ने कहा, ‘एक बार जब मैं घर आया तो टीवी पर स्टार प्लस चल रहा था और टीवी के सामने मेरी बेटी खड़ी हुई थी। उस वक्त इंडियन ड्रामे में हाथ में थाली लेकर उसे गोल-गोल घुमाने वाला सीन चल रहा था और टीवी के सामने खड़ी मेरी बेटी उसकी नकल कर रही थी। इस दौरान मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने अपनी कोहनी से टीवी को तोड़कर दीवार के अंदर कर दिया।’

This is reality of secularism in Pakistan, TVs are broken for showing Hindu rituals & people applaud it pic.twitter.com/PXKcs5wcyf

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नाराजगी जताई

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी की जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी मूल के लेखक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता तारेक फतेह ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए अफरीदी की आलोचना की। उन्होंने लिखा, ‘‘अफरीदी ने एक टीवी सेट को तोड़ने की बात को माना, उसमें हिंदुओं की एक रस्म के बारे में दृश्य दिखाया जा रहा था। वहां मौजूद ढेर सारी महिला दर्शकों ने तालियां बजाते हुए अफरीदी के उस 'वीरतापूर्ण' काम की तारीफ की। पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति घृणा 'बचपन की प्रारंभिक शिक्षा' की तरह है।’’

Pakistani cricketer Shahid @sAfridiOfficial confesses to smashing a TV set because it was showing a scene about a Hindu ritual. The largely female audience cheers him wildly for his ‘gallant’ act. Hindu hatred is like ‘early childhood education’ in Pakyampic.twitter.com/Numpj5faRl