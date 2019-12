Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 02:37 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है इमरान खान चीन में उईगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाएं। अफरीदी ने एक ट्वीट में यह मांग की। उनका यह बयान बेहद अहम है। दरअसल, पाकिस्तान सरकार वैसे तो दुनियाभर के मुस्लिमों के हित की बात करती है लेकिन चीन के उईगर मुस्लिमों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती। अफरीदी ने कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ पीओके समेत कई रैलियों में हिस्सा लिया। उनका यह बयान इमरान के लिए धर्मसंकट खड़ा कर सकता है।

अफरीदी ने ट्वीट में क्या कहा?

अफरीदी ने रविवार शाम एक ट्वीट किया। कहा, “उईगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार की खबरों से दिल दुखी है। मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील करता हूं कि वो इस बारे में जरूर बोलें। जब हम दुनियाभर के मुस्लिमों के बीच एकता की बात करते हैं तो इसमें हमारे चीन में रहने वाले उईगर भाई और बहनें भी शामिल हैं। मैं चीनी दूतावास से भी अपील करता हूं कि वो इस मसले पर मानवता का परिचय दें और वहां के मुस्लिमों के साथ उचित व्यवहार करें।

Hearing of atrocities committed against the #UighurMuslims is heartbreaking. I request @ImranKhanPTI to speak up against this; talk of uniting the Muslim ummah includes our brothers & sisters in China too. @CathayPak is requested to address the humane & just treatment of Muslims https://t.co/0D6MNZWztV