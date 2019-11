Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 10:37 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच ब्रिसबेन टेस्ट के पहले दिन एक विकेट पर विवाद हो गया। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को तीसरे अंपायर ने ऐसी गेंद पर आउट करार दिया जो नियमों के मुताबिक नो बॉल थी। गेंदबाज थे पैट कमिंस। उनका पैर क्रीज पर तो था लेकिन इसका कोई भी हिस्सा लाइन के अंदर नहीं था। जबकि आईसीसी के मुताबिक, ऐसा होना जरूरी था। ब्रेट ली और रिकी पोंटिंग समेत कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने तीसरे अंपायर माइकल गफ के फैसले पर सवाल उठाए।

सेट हो चुके थे रिजवान

रिजवान जब आउट हुए तब वो 34 गेंद पर 37 रन बनाकर खेल रहे थे। सामने गेंदबाज थे पैट कमिंस। उनकी एक आउट स्विंगर पर पाकिस्तान का यह बल्लेबाज गलती कर गया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर टिम पैन के ग्लव्स में समा गई। रिजवान पवैलियन की तरफ चल पड़े। अंपायर ने नो बॉल चेक करने के लिए उन्हें रोका। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि कमिंस का पैर ठीक क्रीज पर है। जबकि, कुछ हिस्सा इसके अंदर होना चाहिए था।

