Dainik Bhaskar Dec 02, 2019, 03:43 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले डेविड वॉर्नर ने वीरेंद्र सहवाग पर एक खुलासा किया। वॉर्न के मुताबिक, 2009 में आईपीएल के दौरान वीरू ने मुझसे कहा था- तुम सिर्फ छोटे फॉर्मेट के बल्लेबाज नहीं हो, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी कामयाबी के झंडे गाढ़ सकते हो। वॉर्नर और सहवाग आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेल चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में वॉर्नर ने लगातार दो शतक लगाए।

तीन साल बाद मिला टेस्ट कैप

वॉर्नर ने 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। इसके तीन साल बाद यानी 2011 में उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला। एडिलेड टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद तिहरा शतक लगाने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। कहा, “जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो कई लोग कहते थे कि मैं क्रीज पर पहुंचते ही स्ट्रोक्स खेलने लगता हूं। ज्यादातर लोगों की सोच यह थी मैं सिर्फ छोटे फॉर्मेट का ही बल्लेबाज हूं। शायद यही वजह रही होगी जो मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के तीन साल बाद टेस्ट कैप मिली। मैं कई बार इस बारे में सोचता भी था।

David Warner’s last five Test innings at home 🤯



103, 86, 56, 154, 335* pic.twitter.com/dU4cAxrEDS