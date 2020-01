Dainik Bhaskar Jan 25, 2020, 06:09 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीन टी-20 की सीरीज के दूसरे मैच में 9 विकेट से हरा दिया। लहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शनिवार को बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 6 विकेट पर 136 रन बनाए। पाकिस्तान ने 16.4 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। वह 9 साल बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतने में सफल रहा। पिछली बार 2011 में वह 1-0 से जीता था। वहीं, 2008 में भी उसने 1-0 से जीत हासिल की थी। बांग्लादेश एकमात्र सीरीज 2015 में 1-0 से जीता था।

पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेट से अपने नाम किया था। सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 जनवरी को लाहौर में ही खेला जाएगा। दूसरे टी-20 में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हफीज ने 67 और कप्तान बाबर आजम ने 66 रन की पारी खेली।

For his match winning 66* captain @babarazam258 is the Man of the Match 👏👏👏 #PAKvBAN SCORECARD: https://t.co/G52WoSBWd8 pic.twitter.com/05pHUV1Wgg

बाबर ने 13वां और हफीज ने 11वां अर्धशतक लगाया

बाबर ने 44 गेंद की पारी में 7 चौके और एक छक्का लगाया। यह उनके टी-20 करियर का 13वां अर्धशतक है। वहीं, हफीज ने 49 गेंद की पारी में 9 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने करियर का 11वां अर्धशतक लगाया। हफीज-बाबर ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 131 रन की साझेदारी की। ओपनर एहसान अली खाता खोले बगैर आउट हो गए। उन्हें शफिउल इस्लाम ने महमूदुल्लाह के हाथों कैच कराया।

That's all from Lahore. Pakistan win by nine wickets and take an unassailable 2-0 lead in the #PAKvBAN T20I series. #PAKvBAN scorecard: https://t.co/G52WoSBWd8 pic.twitter.com/n9FQvgYNrc