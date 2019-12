Dainik Bhaskar Dec 09, 2019, 03:15 PM IST

खेल डेस्ट. दो टेस्ट की सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम सोमवार को पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान में 10 साल बाद कोई टीम टेस्ट सीरीज खेल रही है। 2009 में श्रीलंकाई टीम पर कराची में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद से कोई टीम पाकिस्तान में टेस्ट खेलने नहीं आई। अक्टूबर में दोनों टीमों ने 3 टी-20 मैच खेले थे। तब श्रीलंका के 10 टॉप प्लेयर पाकिस्तान नहीं आए थे। टेस्ट टीम में ये सभी शामिल हैं। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 11 और दूसरा कराची में 19 दिसंबर से खेला जाएगा।

📸 Sri Lanka Test Squad led by Dimuth Karunaratne arrives in Islamabad to take part in a two match Test series. #PAKvSL pic.twitter.com/2uD0hio6Lt

पीसीबी के सीईओ ने किया स्वागत

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के सीईओ वसीम खान ने श्रीलंकाई टीम के पाकिस्तान दौरे को ऐतिहासिक बताया। एक ट्वीट में वसीम ने कहा, “एक क्रिकेट प्रेमी देश के तौर पर पाकिस्तान के लिए श्रीलंकाई टीम का यहां टेस्ट सीरीज के लिए आना वास्तव में ऐतिहासिक पल है। हम अपने मेहमानों को दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैदान पर भी यह ऐतिहासिक सीरीज होगी।” पहला टेस्ट 11 दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। यह पूर्व टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर का होम ग्राउंड है। दूसरा टेस्ट कराची में 19 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान पिछले 9 साल से अपनी होम सीरीज शारजाह या दुबई में खेल रहा था। श्रीलंकाई टीम के साथ एक विशेष सुरक्षा दस्ता भी आया है।

Touchdown Islamabad 🛬@OfficialSLC arrived this morning for the #PAKvSL Test series.



The action starts in two days, get your tickets now. See you at Rawalpindi Cricket Stadium. pic.twitter.com/FKlr7nm6vb