Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 01:19 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अब बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने युवा पेसर नसीम शाह की तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज डेनिस लिली से की है। शाह ने मंगलवार को समाप्त हुए कराची टेस्ट में श्रीलंका की दूसरी पारी में 31 रन देकर पांच विकेट लिए थे। वो सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वकार ने मीडिया से कहा- नसीम का एक्शन मुझे डेनिस लिली की याद दिलाता है। हुनर के मामले में भी वो लिली की तरह ही नजर आते हैं। नसीम ने अब तक सिर्फ तीन टेस्ट खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्हें ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। हालांकि, डेब्यू टेस्ट में उन्हें डेविड वॉर्नर का विकेट मिला था।

वकार ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान के बॉलिंग कोच ने शाह की तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज डेनिस लिली से की। कहा, “नसीम का बॉलिंग एक्शन बेहद शानदार और मजबूत है। सही कहूं तो वो मुझे डेनिस लिली की तरह लगते हैं। दोनों के एक्शन में काफी समानता है। हालांकि, उनकी कदकाठी लिली की तरह नहीं है। लेकिन, वो बहुत उपयोगी हैं। उनके पास गजब की रफ्तार है।” बता दें कि नसीम शाह करीब 140 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं।

