Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 07:00 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे सीरीज के टेस्ट मैच में शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल हुआ। मैच के पहले दिन की ही दूसरे दिन भी नो-बॉल को लेकर मैदानी अंपायर विवादों में आ गए। दूसरे दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 21 ऐसी नो-बॉल फेंकी, जिन पर मैदानी अंपायरों का ध्यान नहीं गया। इनमें से ज्यादातर गेंद डेब्यू टेस्ट खेल रहे नसीम शाह ने डाली। ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनल 'स्पोर्ट 7' ने एक रिपोर्ट में वीडियो के साथ अंपायरों की ओर से हुई इस गड़बड़ी को बताते हुए उस पर सवाल उठाए।

मैच में मैदान पर अंपायरिंग करने का जिम्मा इंग्लैंड के रिचर्ड कैटलबोरफ और रिचर्ड इलिंगवर्थ पर है। लेकिन दोनों में से किसी ने भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की इन 21 गेंदों पर ध्यान नहीं दिया। इनमें वो गेंद भी शामिल है, जिस पर नसीम शाह ने डेविड वॉर्नर को आउट किया था, हालांकि टीवी रिप्ले के बाद वे बच गए थे। अंपायरों की गलती की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 21 रनों का नुकसान हो गया।

पहले दिन भी हुआ था विवाद

मैच के पहले दिन भी खराब अंपायरिंग को लेकर विवाद हुआ था, जब पैट कमिंस की गेंद पर पाकिस्तान बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान आउट हुए थे। अंपायर ने नो बॉल के लिए फैसला थर्ड अंपायर से पूछा तो उन्होंने भी रिजवान को आउट बताया। जबकि टीवी रिप्ले में साफ दिख रहा था कि जिस गेंद पर वो आउट हुए वो नो-बॉल थी। जिसके बाद तीसरे अंपायर माइकल गॉफ की जमकर आलोचना हुई थी।

ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन 72 रन की लीड मिली

मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 1 विकेट पर 312 रन बना लिए थे। डेविड वॉर्नर 151* और मार्नस लाबुशेन 55* रन पर नाबाद हैं। मेजबान टीम का एकमात्र विकेट जो बर्न्स (97) के रूप में गिरा। ये विकेट यासिर शाह को मिला। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम पहली पारी में 240 रन पर सिमट गई थी।



This is astonishing.



Huge talking point & something the ICC HAS to look at.



21 no balls not called in two sessions...🙊 #AUSvPAK @7Cricket @7Sport pic.twitter.com/SAdFIWuGw4