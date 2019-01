डरबन. दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एंडिले फेहुलक्वायो पर नस्लीय टिप्पणी करने के कारण पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद विवादों में फंस गए हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। घटना पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे की है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम 45.5 ओवर में 203 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 42 ओवर में पांच विकेट पर 207 रन बनाकर मैच जीत लिया। उसकी इस जीत में एंडिले फेहुलक्वायो (69) और रेसी वान डर दुसेन (80) ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने छठे विकेट के लिए 127 रन की नाबाद साझेदारी की।

दक्षिण अफ्रीका ने एक समय 80 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। लेकिन फेहुलक्वायो और दुसेन ने साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी। हालांकि, फेहुलक्वायो और रेसी की साझेदारी सरफराज को रास नहीं आ रही थी। यह उनकी भावनाओं में झलकी। 37वें ओवर के दौरान सरफराज ने विकेट के पीछे से फेहुलक्वायो से कहा, ‘अबे काले, तेरी अम्मी आज कहां बैठी हैं? क्या पढ़वा के आया है आज?’

स्टम्प पर लगे माइक से कमेंट्रेटर्स को सुनाई पड़ी टिप्पणी

सरफराज चूंकि स्टम्पिंग कर रहे थे, इसलिए उनकी यह टिप्पणी कमेंट्रेटर माइक हेसमैन को भी सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने साथी कमेंट्रेटर रमीज राजा से पूछा कि सरफराज ने क्या कहा? रमीज ने कहा, ‘वास्तव में इसका अनुवाद करना कठिन है। यह लंबा वाक्य है।’

आईसीसी कर सकता है कार्रवाई

इस टिप्पणी के कारण आईसीसी सरफराज पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। आईसीसी की एंटी-रेसिजम पॉलिसी के मुताबिक, आईसीसी और उसके सभी सदस्य जाति, धर्म, संस्कृति, रंग, वंश और/या राष्ट्रीय अथवा जातीय आधार पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपमानित, अनादर, नीचा दिखाना, डराना, धमका, उपेक्षा या गैरकानूनी ढंग से भेदभाव नहीं कर सकते हैं।

जांच का इंतजार : दक्षिण अफ्रीकी टीम के मैनेजर

दक्षिण अफ्रीकी टीम के मैनेजर मोहम्मद मूसाजी ने बताया, ‘आईसीसी और मैच अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है। उन्होंने घटना की जांच के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम तभी कोई टिप्पणी कर सकते हैं, जब हमें जांच का नतीजा मिल जाए। किसी भी स्पष्टीकरण/अपडेट के लिए आईसीसी से बात करनी होगी।’

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

सरफराज की इस टिप्पणी की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि सरफराज को फेहुलक्वायो से माफी मांगनी चाहिए। अख्तर ने ट्वीट किया, ‘एक पाकिस्तानी के तौर पर यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने समय के दवाब में ऐसा कह दिया होग। उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।’

Sarfraz must explain himself to Media & public regarding his comments to batsman.. pic.twitter.com/Ocx74ry4IW

It’s not just Sarfaraz Ahmed. See Pak talk shows & TV serials & you will find that casual racism & bigotry is socially acceptable. For them, it is absolutely fine to paint a comedian black & have him speak in what they believe is a Bangladeshi accent. Sad. https://t.co/bgjpvkasIY