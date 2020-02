Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 12:10 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया एक बार फिर चर्चा में हैं। दानिश को एक महिला मुस्लिम फैन ने सोशल मीडिया पर इस्लाम अपनाने की सलाह दी। इस पर कनेरिया ने करारा जवाब दिया। उन्होंने इस महिला फैन से कहा- आपसे पहले कई लोगों ने मेरा धर्म बदलवाने की कोशिश की। वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। बता दें कि करीब दो महीने पहले शोएब अख्तर ने नेशनल टीवी पर खुलासा किया था कि दानिश कनेरिया के हिंदू होने की वजह से कई खिलाड़ी उनसे भेदभाव करते थे। शोएब के इस बयान पर भारत में भी काफी बवाल मचा था।

ट्विटर यूजर ने क्या कहा?

बीते दिनों दानिश कनेरिया ट्विटर पर प्रशंसकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उनके ज्यादातर फैन्स चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दानिश कनेरिया की मदद करे। दानिश पर मैच फिक्सिंग के आरोप हैं। ये आरोप मोहम्मद आमिर समेत कई खिलाड़ियों पर लगे थे। ये सभी खिलाड़ी बैन के बाद मैदान पर वापसी कर चुके हैं लेकिन पीसीबी ने दानिश को इसकी मंजूरी नहीं दी। आमना गुल नाम की फैन ने अपने ट्वीट में कहा, “दानिश, कृपया इस्लाम स्वीकार कर लें। इस्लाम गोल्ड यानी सोना है। इस्लाम के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी मौत के समान है। इसलिए, इस गोल्ड को अपनाएं।

Many people like you tried to change my religion, but did not succeed. https://t.co/p260TxmFUL