पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज दो महीने से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहा है

सोमवार को हसन ने एक फैशन शो में रैंप पर कैटवॉक किया तो फैन्स ने उन्हें ट्रोल करने में देरी नहीं की

Dainik Bhaskar Dec 10, 2019, 10:25 AM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। हसन की पसलियों में चोट हैं और वो दो महीने से टीम से बाहर हैं। लेकिन, रविवार को जब वो रैंप पर कैटवॉक करते नजर आए तो क्रिकेट फैन्स नाराज हो गए। ट्विटर पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाईं। हसन को पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम में नहीं चुना गया था। अब श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पहुंची है। हसन घरेलू सीरीज में भी टीम से बाहर हैं। पहला टेस्ट बुधवार 11 दिसंबर से रावलपिंडी में जबकि दूसरा 19 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा।

तीन महीने में दो बार चोटिल

हसन विश्व कप के बाद से ही टीम से बाहर हैं। पहले बताया गया कि उनकी पीठ में चोट है और उन्हें एक महीने क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी गई। इसके बाद पीसीबी ने एक बयान में कहा कि इस तेज गेंदबाज की पसलियों में दोनों तरफ फ्रेक्चर हैं। बयान में ये भी कहा गया कि अली को दो महीने तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहकर फिटनेस पर काम करेंगे।

फैशन शो में हिस्सा लेने से प्रशंसक नाराज

सोमवार को हसन का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो गोल्ड कलर की शेरवानी में रैंप पर कैटवॉक कर रहे हैं। कैटवॉक पूरा करने के बाद विकेट सेलिब्रेशन का चिरपरिचित अंदाज भी दिखाते हैं। इस दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई शारीरिक तकलीफ है या वो फिट नहीं हैं। इस पर क्रिकेट फैन्स नाराज हो जाते हैं और अपनी भड़ास ट्विटर के माध्यम से निकालते हैं। एक यूजर ने कहा- मैं नहीं जानता वो इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के अलावा उनकी उपलब्धि क्या है? एक अन्य ने कहा- पसलियों में फ्रेक्चर है तो वो रैंप पर कैटवॉक और एक्शन क्यों दिखा रहे हैं? एक और यूजर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठाया। कहा, “पसलियों में चोट? वास्तव में? ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पीसीबी ही फ्रेक्चर का शिकार है।

Fractured ribs and out of cricket, but Hassan Ali's fit for some modelling pic.twitter.com/qTx0BXyed2 — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) December 8, 2019

Such a shame! He should better join bollywood!

A player with zero class #HassanAli https://t.co/XzvnUuoOb4 — Golden Hope (@GoldenHope10) December 9, 2019