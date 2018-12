Dainik Bhaskar Dec 29, 2018, 03:46 PM IST

मेलबर्न. भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में आठ विकेट पर 258 रन बना लिए हैं। उसे जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य मिला है। इस हिसाब से उसे जीत के लिए अभी 141 रन और बनाने हैं। वहीं, भारत को जीत के लिए दो विकेट की और दरकार है। चौथे दिन भारत की जीत की राह में पैट कमिंस रोड़ा बन गए। उन्होंने इस टेस्ट में न सिर्फ गेंद से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि बल्ले से भी करियर की बेस्ट पारी खेली। कमिंस ने27 रन देकर 6 विकेट लिए और 61 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले उनका गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/79 और हाइएस्ट स्कोर 50 रन था।

आधा घंटा ज्यादा खेल हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया

चौथे दिन मैच का नतीजा निकल आए इसलिए अंपायर्स ने आधे घंटे का खेल और बढ़ाया। जिस समय यह फैसला लिया गया उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 77 ओवर में आठ विकेट पर 229 रन बना लिए थे। इसके बाद आठ ओवर और फेंके गए, लेकिन भारतीय गेंदबाज पैट कमिंस और नाथन लियोन की जोड़ी को तोड़ नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपना आठवां विकेट 70.5 ओवर में 215 रन पर गिरा था। वहीं, जब दिन का खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 85 ओवर में 8 विकेट पर 258 रन था। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन 510 गेंदें खेलीं। उसने शुरुआती 425 गेंदों में 8 विकेट गंवाए, यानी औसतन हर 53 गेंद के बाद उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ। वहीं, आखिरी 85 गेंदों में भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट नहीं ले पाए।

ऑस्ट्रेलिया को पुछल्ले बल्लेबाजों ने संभाला

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसके शुरुआती 50.3 ओवर में 6 विकेट 157 रन के स्कोर पर गिर गए थे, लेकिन बाद के 34.3 ओवर में दो ही विकेट गिरे और 101 रन बने। चौथे दिन का खेल खत्म होने के समय कमिंस 61 और नाथन लियोन 6 रन बनाकर नाबाद थे।

इशांत ने बेदी की बराबरी की

इशांत ने जैसे ही ट्रैविस हेड को आउट किया। उनके टेस्ट में 266 विकेट हो गए। अब वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में संयुक्त रूप से छठे नंबर पर पहुंच गए। भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के नाम भी 266 टेस्ट विकेट हैं। अब इशांत से आगे अनिल कुंबले (619), कपिल देव (434), हरभजन सिंह (417), रविचंद्रन अश्विन (342), जहीर खान (311) हैं।

टीम इंडिया ने 11 साल बाद विदेश में खेलते हुए अपनी दोनों पारी घोषित की

कप्तान विराट कोहली ने इस टेस्ट में दोनों पारियां घोषित कीं। उसने ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार टेस्ट की दोनों पारियां घोषित कीं। इससे पहले उसने 2004 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए टेस्ट की दोनों पारियां घोषित की थीं। उस मैच में भारत ने पहली पारी में सात विकेट पर 705 और दूसरी पारी में दो विकेट पर 211 रन बनाए थे। वह मुकाबला ड्रॉ रहा था। वहीं, टीम इंडिया ने 2007 में चिटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में भी दोनों पारियां घोषित की थीं। उस मैच में भारत का पहली पारी में स्कोर 387/8 और दूसरी पारी में 100/6 रहा था। वह मुकाबला भी ड्रॉ छूटा था।



भारत ने चौथे दिन 52 रन बनाए, तीन विकेट गंवाए

इससे पहले चौथे दिन भारत ने सधी शुरुआत की। मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत ने छठे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत का स्कोर 27 ओवर में पांच विकेट पर 54 रन था। चौथे दिन मयंक और ऋषभ ने इसमें 29 रन और जोड़े। इस दौरान मयंक ने नाथन लियोन की गेंद पर दो छक्के भी जड़े, लेकिन दूसरी पारी में अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे जब आउट हुए तब टीम का स्कोर 83 रन था। उनके आउट होने के बाद टीम के खाते में 17 रन ही और जुड़े थे कि रविंद्र जडेजा ने भी पवेलियन की राह पकड़ ली। छह रन बाद ऋषभ पंत भी विकेट के पीछे टिम पेन के हाथों लपके गए। उस समय टीम का स्कोर 106 रन था। ऋषभ के आउट होते ही कप्तान विराट कोहली ने पारी घोषित कर दी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने 27 रन देकर सबसे ज्यादा छह विकेट लिए। यह उनका करियर बेस्ट भी है। जोश हेजलवुड दो खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में सफल रहे।

