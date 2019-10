Dainik Bhaskar Oct 15, 2019, 07:11 PM IST

खेल डेस्क. विवादित तरीके से पद से हटाए जाने के तीन साल बाद फिल सिमंस को एक बार फिर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (सीडब्ल्यूआई) के साथ हुए नए करार के मुताबिक सिमंस चार साल तक कैरेबियाई टीम के मुख्य कोच रहेंगे। इस पद के लिए सिमंस के अलावा डेसमंड हेयनस और फ्लायड रीफर भी रेस में थे लेकिन उन्होंने दोनों को पछाड़ते हुए यह पद हासिल कर लिया।

भारत में साल 2016 में हुए टी20 विश्व कप को वेस्टइंडीज की टीम ने सिमंस के मुख्य कोच पद पर रहते हुए ही जीता था, लेकिन इसके छह महीने बाद ही उन्हें पद से हटा दिया गया था। सीडब्ल्यूआई ने इसके पीछे सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण में मतभेदों का हवाला दिया था।

सिमंस का कोच बनना पुरानी गलती सुधारने जैसा

विंडीज क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रिकी स्केरिट ने नया कोच नियुक्त किए जाने को लेकर कहा, 'फिल सिमंस को वापस बुलाना सिर्फ भूतकाल में की गई गलती को सुधारना ही नहीं है, बल्कि मुझे विश्वास है कि बोर्ड ने सही समय पर सही व्यक्ति को इस पद के लिए चुना है। मैं फ्लायड रीफर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने टीम के अंतरिम कोच रहते हुए काफी कड़ी मेहनत की।' उधर बोर्ड के क्रिकेट निदेशक जिम्मी एडम्स ने कहा, 'एक स्वस्थ चयन प्रक्रिया के बाद फिल सिमंस को दोबारा मुख्य कोच नियुक्त कर मैं बहुत खुश हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय टीमों में सुधार के लिए जिस अनुभव और नेतृत्व क्षमता की जरूरत है फिल उसे टीम में लेकर आएंगे।'

विंडीज के बाद अफगानिस्तान के कोच बने

वेस्टइंडीज के कोच पद से हटाए जाने के बाद सिमंस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने थे और उनकी कोचिंग में ही टीम ने 2019 के वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई भी किया था। हालांकि विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम कुछ खास नहीं कर सकी थी और अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर रही थी।

सिमंस का क्रिकेट करियर



56 साल के सिमंस वेस्टइंडीज के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेल चुके हैं। साल 1987 से 1999 तक सिमंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए वेस्टइंडीज की ओर से 26 टेस्ट और 143 वनडे मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में सिमंस ने 22.26 की औसत से 1002 रन बनाए, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। वहीं वनडे में उनके नाम 28.93 की औसत से 3675 रन दर्ज हैं। जिसमें पांच शतक और 18 अर्धशतक भी हैं।

BREAKING: Phil Simmons has been appointed head coach of the West Indies men's side. pic.twitter.com/ut6sFiBn1Q