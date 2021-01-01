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पीटरसन ने की भारत की तारीफ:प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब, कहा- भारत के लिए आपका प्यार देखकर अच्छा लगा, ये दुनिया हमारा परिवार है

नई दिल्ली20 मिनट पहले
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कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत के योगदान की तारीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का आभार जताया है। - Dainik Bhaskar
कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत के योगदान की तारीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का आभार जताया है।

कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत के योगदान की तारीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का आभार जताया है। भारत में बनी वैक्सीन साउथ अफ्रीका पहुंचने पर पीटरसन ने भारत की तारीफ की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारत की उदारता और दयालुता हर दिन बढ़ती जा रही है। भारत एक प्यारा देश है।'

'कोरोना के खिलाफ जंग में हम साथ-साथ हैं'
इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत के लिए आपका प्यार देखकर अच्छा लगा। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भूमिका मजबूती से निभाना चाहते हैं।'

भारत में बनी कोरोना वैक्सीन साउथ अफ्रीका पहुंची
इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया था। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'भारत में बनी वैक्सीन साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग पहुंच गई।' भारत कई देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर रहा है।

नेपाल, भूटान समेत कई देशों में पहुंची कोरोना वैक्सीन
इस पहल की भारत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। भारत अब तक नेपाल, अल्जीरिया, कुवैत, मिस्त्र, भूटान, यूएई, मस्कट, मालदीव और साउथ अफ्रीका जैसे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर चुका है। वहीं, बांग्लादेश, म्यांमार और सेशेल्स को भी वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरीशस को वहां की रेगुलेटरी की मंजूरी मिलने के बाद सप्लाई की जाएगी।

पीटरसन का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था
केविन पीटरसन का जन्म साउथ अफ्रीका के पीटरमारिजबर्ग में हुआ था। उनके पिता अफ्रीकन और मां इंग्लैंड की हैं। उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू नताल के लिए 1997 में किया था। वे 2000 में इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में रेशियल कोटा सिस्टम का विरोध किया था।

पीटरसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था
पीटरसन ने इंग्लैंड के लिए वनडे में डेब्यू 2004 में जिमबाब्वे और टेस्ट में डेब्यू 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट में 47.29 की औसत से 8181 रन बनाए। वहीं, 136 वनडे में उनके नाम 40.73 की औसत से 4440 रन दर्ज हैं।

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