खेल डेस्क. अंबाती रायडू वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुने नहीं गए। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने इसे हैदराबाद के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव से जोड़ दिया। रायडू के थ्री-डायमेंशनल वाले ट्वीट के जबाव में ओझा ने लिखा, "कुछ हैदराबादी खिलाड़ियों के साथ मामला विचित्र है। मैं खुद भी ऐसी स्थिति में रहा हूं। इशारे को समझें।"

रायडू की जगह विजय शंकर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। मुख्य चनयकर्ता एमएसके प्रसाद ने शंकर को ‘3-डायमेंशनल’ खिलाड़ी बताया था। इस पर रायडू ने मंगलवार को ट्वीट किया था, "वर्ल्ड कप देखने के लिए अभी-अभी 3-डी ग्लास ऑर्डर किए हैं।"

Curious case of some Hyderabadi cricketers... been in a similar situation... understand the wink✌🏼 https://t.co/zLtAQIMvYn