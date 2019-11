शॉ पर प्रतिबंधित दवा लेने की वजह से 8 महीने का बैन लगा था, रविवार को उन्होंने मुंबई टीम में वापसी की

असम के खिलाफ 63 रन बनाए, अर्धशतक पूरा करने के बाद उनका स्टैंड्स की तरफ इशारा फैन्स को रास नहीं आया

Nov 18, 2019

खेल डेस्क. प्रतिबंधित दवा के सेवन की वजह से 8 महीने का बैन झेलने वाले पृथ्वी शॉ की मुंबई टीम में वापसी हो गई। रविवार को उन्होंने असम के खिलाफ 39 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। इसके बाद दर्शक दीर्घा की तरफ बल्ला दिखाते हुए हाथ से इशारा किया। वो ये कहना चाहते थे कि उनका बल्ला बोलता है। बहरहाल, इस युवा बल्लेबाज का यह अंदाज क्रिकेट फैन्स को अहंकार की तरह दिखा और इसे पसंद नहीं किया गया। ट्विटर पर कई लोगों ने शॉ को नसीहत भी दी।

WATCH: @PrithviShaw returned to action today and cracked an excellent 63 off 39 balls as Mumbai wrapped up another victory in @Paytm #MushtaqAliT20 https://t.co/PeoAr0wmPs pic.twitter.com/4WmUYBkKMD — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 17, 2019

Welcome back! He is making a comeback today and @PrithviShaw makes it a memorable one with a fine-half century for Mumbai against Assam in @Paytm #MushtaqAliT20. pic.twitter.com/hiBfiElhed — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 17, 2019

मुश्ताक अली ट्रॉफी से वापसी

शॉ को मार्च में प्रतिबंधित दवा के सेवन की वजह से 8 महीने के लिए बैन किया गया था। रविवार को मुंबई के तरफ से असम के खिलाफ उन्होंने वापसी की। टी20 मैच में उन्होंने 39 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। 7 चौके और 2 छक्के लगाए। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका ट्वीट भी किया। अर्धशतक पूरा करने के उन्होंने अभिवादन के लिए बैट उठाया और दर्शकों की तरफ हाथ से इशारा किया। संभवत: वो ये कहना चाहते थे कि अब वो नहीं, उनका बल्ला बोलेगा। कुछ वक्त पहले विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का इशारा किया था। शॉ का अंदाज कोहली से जोड़कर देखा गया। हालांकि, दोनों की तुलना किसी भी रूप में नहीं की जा सकती।

Learning from the best. Good going @PrithviShaw. I like it.😎 pic.twitter.com/x9LuHnwva6 — Short Arm Jab (@shortarmjab_18) November 17, 2019

Coming back after a ban, scoring a 50 against a weak Assam bowling, and making a gesture for the cameras. Young players should rather focus on the games then chasing the stardom. Gratitude is the best expression. Nt setting a right example here. @PrithviShaw. @BCCIdomestic #SMAT https://t.co/Vd4Wx2Xm1O — Shubham Agrawal (@imShubhamA) November 17, 2019

अति आत्मविश्वास का शिकार

शुभम ने ट्वीट किया, “युवा खिलाड़ियों के साथ यही दिक्कत है। बैन के बाद कमजोर टीम के खिलाफ वापसी करते हुए अर्धशतक लगाना और फिर इस तरह का इशारा करना। शॉ को नम्रता सीखनी चाहिए। अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह का अति आत्मविश्वास नहीं चलता। मेरे शब्दों को याद रखना पृथ्वी।” एक अन्य यूजर ने भी कमोबेश यही सीख दी। कहा, “असम के खिलाफ थी आपकी यह पारी और यह अंदाज। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे तो कई शून्य मिलेंगे। याद रखिए, जब बल्ला बोलता है तो फिर मुंह से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती।”

Against Asam and attitude omg. Definitely got many ducks in international while making a comeback 😂. When bat speak no need to tell anything by mouth. — Sunny Kunal (@D11_24x7) November 17, 2019

What is this gesture from prithvi..all the problems are his doing ..whom is he signalling #asksportstak @vikrantgupta73 — saurabh dutta (@saurabhdutta11) November 17, 2019

एक अन्य यूजर भी इस युवा बल्लेबाज से काफी खफा नजर आए। उन्होंने शॉ की तुलना मुंबई के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और सचिन तेंडुलकर के दोस्त विनोद कांबली से कर दी। कहा, “पृथ्वी को कुछ ज्यादा ही भाव दिया जा रहा है। वो तो अगले कांबली हैं। यही अहंकार और अंदाज जारी रहा तो बाहर कर दिए जाएंगे।” एक अन्य यूजर ने शॉ के साथ विराट कोहली की उस तस्वीर को शेयर किया जिसमें कोहली ने भी आलोचना के बाद मैदान पर यही इशारा किया था।