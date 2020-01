Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 03:40 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान सुपर लीग (पीएलएल) का पांचवा संस्करण 20 फरवरी 2020 से शुरू होगा और 22 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। पहली बार इस टूर्नामेंट के सभी मैच पाकिस्तान में ही कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए चार शहर चुने गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले 2016 में इस लीग की शुरुआत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने की थी। अब तक लगभग सभी चार सीजन पाकिस्तान के बाहर ही खेले गए थे। पीसीबी ने काफी पहले साफ कर दिया था कि इस बार पीएसएल का आयोजन देश में ही कराया जाएगा और इसके लिए खिलाड़ियों से बॉन्ड साइन कराए जाएंगे।

इन चार शहरों में होंगे मैच

पीसीबी ने बुधवार को पीएसएल सीजन 5 का ड्राफ्ट और शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक, 20 फरवरी से 22 मार्च के बीच कुल 34 मैच खेले जाएंगे। इसके लिए कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान को चुना गया है। लाहौर में सबसे ज्यादा 14 मैच होंगे। इसके अलावा कराची में 9, रावलपिंडी में 8 और मुल्तान में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 206 में पीएसएल यूएई में, 2017 में सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में खेला गया था। 2018 में चार मैच पाकिस्तान में जबकि बाकी सभी यूएई में कराए गए थे।

