नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत से पूरा देश दुखी है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपनी फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले आरपी-एसजी खेल पुरस्कार समारोह को टाल दिया। अब ये पुरस्कार बाद में दिए जाएंगे।

पहले ये पुरस्कार शनिवार को दिए जाने थे। आरपी-एसजी स्पोर्ट्स ऑनर साल भर में खेल के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं।



विराट कोहली ने ट्वीट कर पुरस्कार समारोह रद्द किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘आरपी-एसजी स्पोर्ट्स ऑनर्स का कार्यक्रम मुल्तवी किया जाता है। दु:ख की इस घड़ी में सारा देश गमगीन है हम भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में हम शनिवार को होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर रहे हैं।’

The RP-SG Indian Sports Honours has been postponed. At this heavy moment of loss that we all find ourselves in, we would like to cancel this event that was scheduled to take place tomorrow.