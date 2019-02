वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'पुलवामा में हमारे बहादुर सीआरपीएफ जवानों पर हुए नृशंस हमले के बारे में सुनकर दुख और पीड़ा हुई। इस हमले में हमारे कई वीर जवान शहीद हुए हैं। हमले में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'

Sad and pained to hear about the dastardly attack on our brave CRPF men in #Pulwama in which many of our jawans have been martyred . I pray for a quick and speedy recovery of those injured in the attack.