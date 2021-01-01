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डिकॉक कप्तानी से हटाए जाएंगे:साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच बाउचर बोले- पाकिस्तान दौरे के बाद नए टेस्ट कप्तान की घोषणा होगी

रावलपिंडीएक घंटा पहले
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डिकॉक ने 50 टेस्ट में 37.71 की औसत से 2979 रन और 121 वनडे में 44.65 की औसत से 5135 रन बनाए हैं। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
डिकॉक ने 50 टेस्ट में 37.71 की औसत से 2979 रन और 121 वनडे में 44.65 की औसत से 5135 रन बनाए हैं। (फाइल फोटो)

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से एक दिन पहले बुधवार को क्विंटन डिकॉक को साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तानी से हटाने का फैसला लिया गया। साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच मार्क बाउचर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के बाद वे कप्तानी से हटाए जाएंगे। उन्होंने ने कहा कि अगली टेस्ट सीरीज से पहले हमारे पास काफी समय है। इस दौरान नए कप्तान की घोषणा की जाएगी।

देश लौटने के बाद नए कप्तान पर लिया जाएगा फैसला
बाउचर ने कहा कि अपने देश लौटने के बाद हम इस मामले पर अच्छे से विचार करेंगे और फैसला लेंगे कि कौन इस रोल को निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, डिकॉक पर फिलहाल काफी प्रेशर है। अगर आप रन नहीं बना पा रहे हैं, तो कप्तानी संभालना मुश्किल होगा। हम डिकॉक के लिए कठोर नहीं हो रहे। वे एक क्वालिटी प्लेयर हैं और जल्द फॉर्म में वापस लौट आएंगे

कप्तान के रूप में पहले टेस्ट में डिकॉक को मिली हार
डिकॉक को साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने 2020/21 समर सीजन के लिए कप्तान नियुक्त किया था। कप्तान के रूप में डिकॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में उतरे। मैच में साउथ अफ्रीकी टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के नौमान अली ने टेस्ट में 7 विकेट लिए और अपनी टीम को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त दिलाई।

पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे
88 रन के टारगेट को पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। बाबर आजम, अजहर अली और फवाद आलाम ने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरा टेस्ट गुरुवार से रावलपिंडी में खेला जा रहा है।

डिकॉक ने अब तक 50 टेस्ट खेले
डिकॉक ने अब तक क्रिकेट करियर में 50 टेस्ट, 121 वनडे और 47 टी-20 इंटरनेशनल खेले हैं। उन्होंने 50 टेस्ट में 37.71 की औसत से 2979 रन और 121 वनडे में 44.65 की औसत से 5135 रन बनाए हैं। 47 टी-20 में 31.01 की औसत से 1303 रन बनाए।

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