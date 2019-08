Dainik Bhaskar Aug 31, 2019, 01:05 PM IST

खेल डेस्क. विश्व क्रिकेट में इन दिनों वेस्ट इंडीज के ऑल राउंडर रहकीम कॉर्नवाल की चर्चा है। दरअसल, उनकी कद-काठी ऐसी है जो अमूमन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखने नहीं मिलती। बहरहाल, उन्होंने अपने बेहतर खेल के चलते विंडीज की टेस्ट टीम में जगह बनाई और शुक्रवार को भारत के खिलाफ डेब्यू किया। उनका पहला शिकार बने टीम इंडिया के भरोसेमंज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा। पुजारा को आउट करने के बाद कॉर्नवाल ने कहा- डेब्यू टेस्ट में विकेट लेकर खुश हूं। वैसे, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं।

13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए

टीम इंडिया की पहली पारी के 13वें ओवर में जेसन होल्डर ने कॉर्नवाल को गेंद सौंपी। विकेट से उन्हें कुछ उछाल और स्पिन भी मिल रही थी। तीसरे ओवर में उनकी एक गेंद को पुजारा ने कट किया। स्ट्रोक मिस टाइम हुआ और गेंद सीधे प्वॉइंट फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई। उन्होंने विराट कोहली को भी काफी परेशान किया। एक बार डीआरएस भी लिया। लेकिन, ये टीम इंडिया के कप्तान के पक्ष में गया। पहले दिन का खेत खत्म होने के बाद कॉर्नवाल ने कहा, “डेब्यू टेस्ट में विकेट लेकर खुश हूं। हालांकि, मेरे लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन, खुशी तो है। पहले दिन मुकाबला बराबरी का रहा।”

