द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर में हुआ था

अप्रैल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था पहला वनडे

Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 01:36 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ शनिवार (11 जनवरी) को 47 साल के हो गए। इस मौके पर खेल जगत के कई दिग्गजों समेत आम क्रिकेट फैन्स ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दीं। बीसीसीआई ने उनकी सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी की वीडियो क्लिप शेयर कर उन्हें बधाई दी। जो उन्होंने 8 नवंबर 1999 को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। इस मैच में उन्होंने 153 रन बनाए थे। बोर्ड के अलावा वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, अजिंक्य रहाणे और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी द्रविड़ को बधाई दी।

द्रविड़ ने 1996 में डेब्यू किया था और करीब 15 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 164 टेस्ट, 344 वनडे और 1 टी20 मैच खेले। वे सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट और वनडे करियर में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। भरोसेमंद बल्लेबाजी की वजह से द्रविड़ को 'द वॉल' और 'मिस्टर डिपेंडेबल' जैसे नामों से भी पहचाना जाता है। उन्होंने मार्च 2012 में क्रिकेट से संन्यास लिया था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भारत-ए और अंडर-19 टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाली। फिलहाल वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं।

द्रविड़ के नाम है सबसे ज्यादा गेंदों का सामना करने का रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदों का सामना करने का रिकॉर्ड द्रविड़ (31,258 गेंद) के नाम पर ही है। दूसरे नंबर पर सचिन (29,437 गेंद) हैं। क्रीज पर वक्त बिताने के मामले में भी द्रविड़ ही नंबर एक हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 44,152 मिनट (करीब 736 घंटे) क्रीज पर बिताए। किसी भी अन्य टेस्ट क्रिकेटर के मुकाबले कहीं ज्यादा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में भी वे नंबर वन हैं। उन्होंने अपने करियर में 210 कैच लिए, जो कि नॉन विकेटकीपर खिलाड़ी के मामले में सबसे ज्यादा हैं।

मैच रन औसत सर्वश्रेष्ठ 50 100 टेस्ट 164 13,288 52.31 270 63 36 वनडे 344 10,889 39.16 153 83 12 टी20I 01 31 31 31 00 00

Wishing The Wall - Rahul Dravid a very Happy Birthday. His exploits in Test cricket are well known but we thought we would relive one of his knocks in ODIs against New Zealand.

#HappyBirthdayRahulDravid 🎂🎂 pic.twitter.com/psUsTPw8Xt — BCCI (@BCCI) January 11, 2020

Happy Birthday Jammy! The way you batted always created huge jams for the bowlers. Have a great one my friend. pic.twitter.com/JzCh9XW9iW — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 11, 2020

Wishing my good friend Rahul Dravid a very special birthday and a wonderful year filled with love,happiness and prosperity. pic.twitter.com/0zx7cmi5S1 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 11, 2020

From my understanding, I thought grinding only happens in the kitchen in the Mixer Grinder, but Dravid taught one can grind on the cricket pitch as well. We had it All when we had the Wall !#HappyBirthdayRahulDravid pic.twitter.com/eUVkpTtF8n — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 11, 2020

Inspiration. Role Model. Legend. Wishing the great man , Rahul Dravid a very happy birthday #HappyBirthdayRahulDravid pic.twitter.com/x9fRuZ6so9 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 11, 2020

My inspiration...

Always looked up to him...

Made my International debut alongside him...

Always a guiding light and a role model to me...

He’s someone whom I truly treasure. Wish Rahul bhai a very happy birthday! pic.twitter.com/OjM8caaZeN — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 11, 2020