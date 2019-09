Dainik Bhaskar Sep 20, 2019, 04:15 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ शुक्रवार को बेंगलुरु में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे। इस दौरान द्रविड़ ने कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री से मुलाकात की। भारतीय टीम यहां के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टी-20 की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलेगी। भारत ने मोहाली में दूसरा टी-20 जीतकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। पहला मुकाबला धर्मशाला में बारिश के कारण रद्द हो गया था।

द्रविड़ बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) के प्रमुख हैं। द्रविड़ और शास्त्री के फोटो को शेयर कर बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा- जब भारतीय क्रिकेट के दो महान लोग मिले।

When two greats of Indian Cricket meet 🤝 pic.twitter.com/Vj3bAeGr8y