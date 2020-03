Dainik Bhaskar Mar 04, 2020, 07:32 PM IST

खेल डेस्क. सौराष्ट्र लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। राजकोट में हुए सेमीफाइनल में उसने गुजराज को 92 रन से हराया। सौराष्ट्र की जीत के हीरो कप्तान जयदेव उनादकट रहे। उन्होंने मैच की पहली पारी में 3, जबकि दूसरी में 7 विकेट लिए। फाइनल में सौराष्ट्र का मुकाबला 9 मार्च को बंगाल से होगा। सौराष्ट्र आज तक रणजी ट्रॉफी नहीं जीता है। पिछली बार उसे फाइनल में विदर्भ ने 78 रन से हराया था। दूसरी पारी में 139 रन बनाने वाले सौराष्ट्र के बल्लेबाज अर्पित वसावदा मैन ऑफ द मैच चुने गए।

उनादकट एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भी बने। वे मौजूदा सीजन में अब तक 9 मैच में 63 विकेट ले चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक के डोडा गणेश के नाम पर यह रिकॉर्ड था। उन्होंने 1998-99 सीजन में 11 मैच में 62 विकेट लिए थे।

