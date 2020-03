Dainik Bhaskar Mar 10, 2020, 05:11 PM IST

खेल डेस्क. राजकोट में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन सौराष्ट्र ने बंगाल के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली। खेल खत्म होने तक मेजबान सौराष्ट्र ने 8 विकेट पर 384 रन बनाए। चिराग जानी और धर्मेंद्र जडेजा 13-13 रन पर खेल रहे थे। उनके दो बल्लेबाज अब भी शेष हैं। उनके मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अर्पित वसावड़ा ने शानदार 106 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड से वापस लौटे पुजारा ने सोमवार को रिटायर होने के बाद आज बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाया। बंगाल की तरफ से आकाशदीप ने 3 और मुकेश कुमार ने 2 विकेट लिए।

अर्पित की जिम्मेदार पारी

सौराष्ट्र ने पहले 5 विकेट पर 206 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। पुजारा कल तबियत खराब होने के कारण रिटायर होकर पवैलियन लौट गए थे। मंगलवार को मैदान पर उतरे। दूसरी तरफ अर्पित ने मोर्चा संभाला। अर्पित ने शतक तो पुजारा ने अर्धशतक लगाया। अर्पित 106 के स्कोर पर शहबाज अहमद का दूसरा शिकार बने। ऋद्धिमान साहा ने उन्हें स्टंप किया। पुजारा को मुकेश कुमार ने 66 रन पर एलबीडब्लू किया।

