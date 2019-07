Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 05:38 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में अपनी टीम के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलबदीन नैब को कप्तानी से हटा दिया है और उनकी जगह पर ऑलराउंडर और लेग स्पिनर गेंदबाज राशिद खान को तीनों फॉर्मेट के लिए टीम का नया कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। इस बारे में अफगान बोर्ड ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी। बोर्ड ने असगर अफगान को टीम का उपकप्तान बनाया है। इससे पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बोर्ड ने गुलबदीन को वनडे, राशिद को टी20 और रहमत शाह को टेस्ट मैचों के लिए कप्तान बनाया था।

विश्व कप में खराब रहा अफगानिस्तान का प्रदर्शन

विश्व कप 2019 में अफगानिस्तान ने 10 मैच खेले और इनमें से वो एक भी मैच नहीं जीत सका। हालांकि भारत, पाकिस्तान और विंडीज के खिलाफ हुए मैचों में टीम ने अच्छी टक्कर दी थी और तीनों में बेहद करीबी मुकाबले में उनकी हार हुई थी।

