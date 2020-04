दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 04:29 PM IST

खेल डेस्क. 1983 के बाद भारतीय टीम ने 2011 में दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था। जिसे 2 अप्रैल को 2020 को 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मौजूदा टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने विनिंग मोमेंट ट्विटर पर शेयर किया। साथ ही सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को टैग किया। इस पर युवराज सिंह ने शास्त्री को ट्रोल कर दिया। युवी ने कमेंट किया, ‘‘धन्यवाद सीनियर, आप मुझे और माही (महेंद्र सिंह धोनी) को भी टैग कर सकते हैं। हम दोनों भी वर्ल्ड कप का हिस्सा थे।’’ साथ ही युवी ने हंसते हुए इमोजी भी लगाया।

रवि शास्त्री पोस्ट में लिखा था, ‘‘सभी को बहुत बधाई! यह यादें आपकी जिंदगी में खुशियां लाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे 1983 के ग्रुप के जीवन में।’’ युवी के कमेंट पर कोच ने जवाब दिया, ‘‘जब वर्ल्ड कप की बात आती है, आप जूनियर में नहीं गिने जाते हैं। तुस्सी लीजेंड हो।’’

Thanks senior ! U can tag me and mahi also we were also part of it 😂