2021 टी20 वर्ल्ड कप तक टीम के कोच रहेंगे रवि शास्त्री

शास्त्री के ट्वीट के बाद यूजर्स भी उनकी मां को बधाई देने लगे

Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 04:53 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री की मां बुधवार को 80 साल की हो गईं। इस मौके पर बधाई देते हुए शास्त्री ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी आलोचक और प्रेरणा बताया। ट्विटर पर मां के लिए शुभकामना संदेश में उन्होंने लिखा, 'मेरी सबसे बड़ी आलोचक और प्रेरणा... 80वें जन्मदिन की बधाई। एक-एक करके यहां तक पहुंची। कोई जल्दबाजी नहीं, भगवान की कृपा बनी रहे।'

ट्वीट के साथ पूर्व क्रिकेटर ने मां के साथ अपना एक फोटो भी शेयर किया। जिसमें दोनों एक-दूसरे के करीब खड़े हैं और शास्त्री का हाथ अपनी मां लक्ष्मी के कंधे पर है। फोटो में रवि शास्त्री गहरे पीले रंग की टी-शर्ट और खाकी शॉर्ट्स में नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी मां सुनहरे बॉर्डर वाली हल्के चमकीले गुलाबी रंग की साड़ी में दिखीं। इस साल 16 अगस्त को शास्त्री को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। वे 2021 में भारत में होने वाले टी20 विश्व कप तक इस पद पर रहेंगे।

To my biggest critic and inspiration. Happy 80th Mom. In singles from here on. No rush. God bless 🙏 pic.twitter.com/6oTz85zMNu — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 6, 2019

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी दी बधाई



